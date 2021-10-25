البيئة: لا تأثير لانبعاثات لا بالما وإتنا على جودة الهواء فى مصر

جدة - نرمين السيد - أوضحت المراجعات لنتائج جودة الهواء، والتى تتابعها منظومة رصد ملوثات الهواء المحيط اللحظية التابعة لوزارة البيئة، أن المتوسطات اليومية لغاز ثانى أكسيد الكبريت "الملوث الرئيسى لإنبعاثات البراكين" تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى المسموح بها قانوناً بنسبة 100%.





وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء فيما يخص غاز ثانى أكسيد الكبريت فى الوضع الطبيعى لهذا الوقت من العام ولم تتأثر بأية عوامل خارجية. يأتى ذلك فى إطار مسؤولية وزارة البيئة عن حماية البيئة المصرية، وفى إطار متابعة الوضع البيئى لتأثيرات انبعاثات براكين كمبرفيجا بجزيرة لا بالما بأسبانيا وإتنا بإيطاليا على جودة الهواء بجمهورية مصر العربية. وتنشر البيئة، تقارير الإنذار المبكر للمواطنين وتعريفهم بمستويات التلوث المتوقعة نتيجة تأثير العوامل الجوية فى المناطق المختلفة من خلال تدشين رابط على موقع وزارة البيئة http://www.eeaa.gov.eg يمكن من خلاله متابعة نموذج مفصل لتقارير الإنذار المبكر لجميع مناطق الجمهورية.

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