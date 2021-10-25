خاص لـ دوت الخليج: آخر التطورات لـ حساب جمال الغندور على «فيسبوك» بعد سرقته «فيديو»

/658035/خاص-لـ-تحيا-مصر-آخر-التطورات-لـ-حساب-جمال-الغندور-على-فيسبوك-بعد-سرقته-فيديو

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق رئيس إن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" قد تعرض للسرقة في وقت سابق رئيس في الأيام الماضية.

وكان الحساب الشخصي للكابتن جمال الغندور، قد نشر تدوينة، بدأها بجملة:"الأهلي أكبر مفسدة في مصر"، وقد ضمنها بصورة من شيك مالي مقدم من محمود طاهر رئيس الأهلي السابق إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

أخر التطورات في حساب جمال الغندور

كما أكد جمال الغندور لـ دوت الخليج أنه تم إغلاق الحساب في الفترة الحالية، من قبل مباحث شبكة الإنترنت، وأن ما نشر على الموقع في الفترة الماضية غير مسئول عنه، وغير صادر منه.

كما أشاد الغندور على اداء الحكام المصرين في أول مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، عبد العزيز السيد في مباراة سموحة والاتحاد السكندري، ونادر قمر الدولة في لقاء البنك الأهلي وطلائع الجيش.

جمال الغندور

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "جاء لي طلب صداقة من عمرو الدردير على فيس بوك، وتحدث معي على رسائل الفيس بوك وأكد لي أنني من أفضل الحكام في الإدارة".

وزاد "تحدث معي عمرو الدردير أن حسابة لاشخصي تعرض للهكر، وهناك رابط هكر يتم عمله للإعلامين ومن يتواجدوا في العمل الرياضي".

وأكمل "أتمنى من مباحث الإنترنت أن تصل لصاحب الهكر، وعندما تعرضت للهكر تحدث معي عدد كبير من الحكام، ومن غير المنطقي أن يصدر هذا الأمر من جمال الغندور".

واختتم "أرجو أن تتدخل مباحث الإنترنت لهذا الأمر وعودة الحساب الرسمي لي".

هاكر حساب جمال الغندور

وأضاف: "لا أعلم لماذا الحديث عن عمرو الدردير المسئول الإعلامي بنادي الزمالك من صاحب الهكر، ومن قام بهذا العمل لا أعرف لماذا يحدث ذلك".

وواصل "كل الاحترام للحكم إبراهيم نور الدين، وايضا محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، وهذا الأمر حدث من قبل 4 سنوات ولا أعلم لماذا يحدث ذلك".

وزاد "منذ 4 سنوات حدث نفس الأمر والجميع كان يعرف ما الذي حدث، ولم يتم إسترجاع الحساب، وعمرو الدردير المسئول في الزمالك، وقال أنه حسابة الشخصي تعرض للسرقة، وغير صحيح أن يحدث ذلك".

واختتم "رفضت إغلاق حساب الفيس بوك، واريد أن أعرف لمصلحة من يحدث ذلك الأمر".