درة تخوض بطولة عمل درامي جديد بعنوان «المشرحة»

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دوت الخليج يرصد مسلسل درة الجديد والتي تخوض من خلاله عالم المنصات الالكترونية

وتبدأ درة في تصوير المسلسل بمدينة لبنان خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر عرض مسلسل «المشرحة» على إحدى المنصات، والمسلسل تأليف وإخراج تامر نادي، ويتكون من 7 حلقات وهو من نوعية أعمال الرعب، وتجسد درة في المشرحة دور طبيبة، تواجه مشاكل مختلفة بسبب عملها.

درة برفقة زوجها في أحدث ظهور

هذا وأطلت الفنانة التونسية درة برفقة زوجها في أحدث ظهور، وهي منهاره من البكاء أمام مقتنيات الأطفال الفلسطينيين الذين راحوا ضحايا العدوان في معرض «66 لعبة»، وظهر زوج درة إلى جانبها وهو يضحك، الأمر الذي قابلوه الجمهور باستياء ووجهوا إليه الانتقادات اللازعة.

درة تتألق بحكاية «غالية» من مسلسل زي القمر

هذا وقد تصدرت الفنانة المتألقة تريند تويتر بعد عرض أخر حلقات حكايتها الجديدة التي تحمل اسم «غالية» من مسلسل «زي القمر» التي تعرض على فضائيات cbc، واحتفلت درة ، بتصدر مسلسلها التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة، اذ نشرت صورة تكشف تصدرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وتناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية» التي تعرض الأن عبر فضائيات CBC، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

حكاية غالية لدرة

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.