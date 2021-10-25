/658037/عمرو-درويش-يتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-حول-سياسة-الحكومة-تجاه-طلبات-التصالح-على-مخالفات-البناء

تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه طلبات التصالح على مخالفات البناء، تمهيدًا لفتح نقاش موسع حول قانون التصالح والاشتراطات البنائية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم عمرو درويش بطلب مناقشة عامة بشأنم التصالح على مخالفات البناء

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، فى طلب المناقشة المقدم منه، إلى أن الأصل في قانون التصالح هو تصحيح أوضاع عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية من مخالفات البناء بأشكالها، الا انه تلاحظ خلال الفترة الماضية صدور قانون التصالح على مخالفات البناء هو البطء الشديد في أعمال اللجان المختصة في نظر طلبات التصالح مما أثر بشكل سلبي في إنهاء هذه الطلبات بالإضافة إلى استبيان رؤية الحكومة في التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح وعددها، ورؤية الحكومة فى التعامل مع من لا تنبطق عليها القانون.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين، مؤتمرا مشتركا مع الحزب الشيوعي الصيني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد، في إطار تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وقدم المؤتمر طارق الخولي عضوٍ مجلس النواب عن التنسيقية حيث رحب بالحضور من جانب دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، موضحا أهمية عقد هذا المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين، فهو بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بمختلف النواحي السياسية والثقافية وغيرها.

وعبر تشو روي، مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن إمتنانه بالعلاقات بين طرفي المؤتمر، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة عربية وأفريقية تربطها علاقات مع الدولة الصينية وأن البلدان إلتزمتا طوال ال ٦٥ عاما الماضية ورغم تغير الأوضاع بالإحترام المتبادل والتنمية المشتركة. وأكد أن الروابط المختلفة بين البلدين أصبحت أكثر متانة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين خلال الجائحة يعد بمثابة نقطة مضيئة في العلاقات بينهما، مؤكدا كذلك دعم بلاده لمصر واستعدادها الكامل للتعاون معها في تنفيذ رؤيتها مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدفاع عن حقوقها وتعددية الأطراف.

وأشار مساعد وزير العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، إلى أن حزبه هو أعلى قيادة في الصين وأن التنسيقية هي مؤسسة هامة تجمع الشباب من مختلف التوجهات على أرضية مشتركة، وبالتالي فسيكون من المثمر تبادل التعاون وتعميق العلاقات بين الطرفين.

وأكد دعم بلاده للمصالح الجوهرية المصرية والوقوف معها بحزم والتكاتف سويا لتعزيز رفض محاولات بعض الدول التدخل في شئونها.

ودعا روي التنسيقية لزيارة الصين عقب إنتهاء جائحة كورونا لتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفقر، كما دعا نواب المحافظين من أعضاء التنسيقية للإطلاع على التجربة الصينية في مجال الحكم المحلي لتعزيز التعاون المحلي بين البلدان.