/658038/ديربي-الإسكندرية-الاتحاد-السكندري-يعود-من-بعيد-أمام-سموحة-بالتعادل

انتهت أحداث المباراة بين الاتحاد السكندري، وفريق سموحة، بنتيجة التعادل الإيجابي بأربع أهداف مقابل أربعة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء ديربي الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الهدف الاول لفريق سموحة في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة عن طريق صديق كالابا من خلال عبد الكبير الوادل توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة بشكل رائع لمروان حمدي الذي مرر الكرة لصديق كالابا على القائم الثاني فسدد الأخير الكرة في الشباك بسهولة.

أهداف سموحة في المباراة

وسجل الهدف الثاني مرواني حمدي في الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء، من خلال أحمد نبيل مانجا أرسل تمريرة طولية من أمام منطقة جزاء سموحة سيطر عليها مروان حمدي من جهة اليسار ثم راوغ محمد عبد السلام وداميون لوي بمهارة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس محمد عبد المنصف.

وضرب سموحة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 38 عن طريق محمد شكري، من خلال كرة حرة سابته من الجانب الأيمن للملعب خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك عبد المنصف أعلى الزاوية اليسرى.

الاتحاد السكندري يعود من بعيد

وعاد الاتحاد إلى نتيجة المباراة في الشةط الثاني في الدقيقة الـ 49 بالهدف الأول له عن طريق كريم الديب، من خلال ركلة جزاء.

وسجل سموحة الهدف الرابع له في المباراة في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة، من خلال حسين فيصل استلم الكرة خارج منطقة الجزاء بدون ضغط من مدافعي الاتحاد ثم سدد الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس عبد المنصف داخل الشباك.

وسجل الاتحاد السكندري الهدف الثاني له في الدقيقو الـ 73 عن طريق فوزي الحناوي، من خلال سعيدو سيمبوري أرسل تمريرة طولية من خارج منطقة الجزاء حولها الحناوي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس الهاني سليمان لداخل الشباك.

وسجل سعيدو سيمبوري الهدف الثالث للاتحاد السكندري في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء للفريق.

وجاء الهدف الأخير والتعادل في المباراة للاتحاد السكندري في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع، عن طريق أجوستينيو مابولولو.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام سموحة:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: محمد عبد السلام – داميون لوي – السيد سالم – صبري الرحيل.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد مانجا – مورو.

خط الهجوم: خالد الغندور – أحمد علي – أحمد عادل ميسي.