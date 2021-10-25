/658040/تشكيل-فاركو-الرسمي-لمباراة-فيوتشر-بالدوري-المصري

يستعد فريق فاركو لخوض أول مباراة له في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الصعود من دوري الدرجة الثانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن مجدي عبد العاطي تشكيل فاركو لمباراة فيوتشر، والتي سوف تقام بعد قليل.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي وي السلام، في تمام الثامنة مساء.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رامي صبري، علاء سلامة، أحمد مودي، جابر كامل

خط الوسط: محمود حمادة، محمود عماد، أحمد صغيري

خط الهجوم: عمرو جمال، سيف تيري، إسلام جمال

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة فاركو بالدوري المصري

أعلن علي ماهر، المدير الفني لنادي فيوتشر، عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة فاركو.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: سعد سمير، كريم عرفات، جوناثان، محمد عبد المنعم

خط الوسط: عمر سافيولا، غنام محمد، مصطفى البدري

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، مروان محسن

علي ماهر: سعيد بثقة إدارة «فيوتشر».. وأشكر أحمد دياب على الدعم المستمر

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أنه سعيد بالتواجد على رأس الإدارة الفنية لفريق فيوتشر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم صفقات فيوتشر "سعيد بهذه الثقة العمل مع لاعبين كبار ولديهم خبرات عالية في بطولة الدوري المصري".

وزاد "أتمنى أن يضم منتخب مصر عدد كبير من لاعبي فيوتشر خلال الفترة القادمة، وأريد أن تنتظر الجماهير مباريات فيوتشر، ويكونوا سعداء".

وأكمل "لا يوجد مدير فني ناجح بدون إدارة ومعاونين، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة خلال الفترة الأخيرة، وأقدم التحية للنائب أحمد دياب الذي يعمل من أجل تهيئة كافة الأمور لنجاح فيوتشر، واشكر أيضا عبد الظاهر السقا".

واختتم "كل الفرق في الدوري المصرية كبيرة وهامة للغاية، ونحترم الجميع ولا يوجد فريق كبير وصغير، والأهم العمل فقط من أجل النجاح وتحقيق أكبر عدد من النقاط خلال الفترة المقبلة".