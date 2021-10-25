المشاط تستعرض مشروعات التعاون الدولى أمام اتحاد الشركات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى المائدة المستديرة التى عقدها اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) ومجلس الأعمال المصرى الفرنسى، حول المشروعات الكبرى فى مجال البنية التحتية المنفذة فى مصر، والتى يتم تنظيمها ضمن فعاليات الزيارة التى يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له من الحكومة والذى يضم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الجهود الحثيثة التى أولتها الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال الخمس سنوات الماضية لتطوير البنية الأساسية فى البلاد، كان لها تأثير مباشر على الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين وتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصرى واستدامته، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة بفاعلية فى الجهود التنموية المبذولة فى مختلف المجالات.

ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التعاون الدولى تدير محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية التى تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، وتضم 377 مشروعا تتوزع فى كافة محاور التنمية بالدولة، منها 18 مليار دولار موجهة للتكامل مع جهود الدولة فى تطوير كافة قطاعات البنية التحتية، ودعم تنفيذ 4 أهداف أساسية من أهداف التنمية المستدامة، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية على نحو 36 مشروعا بقيمة 5.7 مليار دولار أى ما يعادل 22.3% من إجمالى التمويلات الإنمائية للوزارة.

بالإضافة إلى 34 مشروعا ضمن الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 5.9 مليار دولار، و43 مشروعا لدعم تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات إنمائية 4.9 مليار دولار تقريبا، بالإضافة إلى 30 مشروعا ضمن جهود تنفيذ الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.

كما تعزز التمويلات الإنمائية التى تبرمها وزارة التعاون الدولى، خطة الدولة لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأول: القضاء على الفقر، والثانى: القضاء التام على الجوع، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ الإصلاحات والمشروعات القومية الكبرى لتطوير البنية التحتية لإطلاق العنان للإمكانات الكامنة للاقتصاد المصرى وتعزيز تنافسيته وخلق فرص العمل وإتاحة بيئة مناسبة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولى، تعمل على تفعيل البرامج والشراكات الطموحة التى تكاملت مع جهود الدولة التنموية فى كافة المجالات لاسيما البنية التحتية، كما حفزت من مشاركة القطاع الخاص فى هذه الجهود، وذلك من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة وكذلك الدعم الفنى، لافتة إلى أنه فى ظل ارتفاع عدد السكان لأكثر من 100 مليون نسمة فإن البنية التحتية المستدامة والابتكار يمثلان دافعا للنمو من خلال خلق بيئات وبنية تحتية قادرة على دعم بيئة الأعمال وتحسين سبل العيش للمواطنين.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى إيمان الدولة بأهمية المشاركة الفعالة للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، حيث يشارك فى تنفيذ المشروعات القومية نحو 1000 شركة من القطاع الخاص ومليونى عامل فى مختلف المجالات سواء النقل أو الإسكان أو الكهرباء أو البترول وغيرها، وفى ذات السياق فإن 31% من التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال 2020 تم توجيهها للقطاع الخاص.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى مجال الطاقة المتجددة والكهرباء، والتى شجعت دخول القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تطوير القطاع، كما ساهم فى تعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة سواء من خلال التمويل الإنمائى أو الدعم الفنى.

وضربت وزيرة التعاون الدولى مثالا بمحطة بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية والتى تعد إحدى أكبر المحطات فى العالم، ونموذج للشراكات بين القطاع الحكومى والخاص وشركاء التنمية، بقدرة 1.6 جيجاوات، حيث شارك فى تنفيذها نحو 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10 آلاف عامل، وبجانب توفير الطاقة فإن محطة بنبان ساهمت بشكل كبير فى تعزيز العمل المناخى من خلال الحد من الانبعاثات الضارة، كما أشارت إلى توقيع اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، بين وزارة التعاون الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر.

وانتقلت إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير بنية تحتية مستدامة وذكية بقطاع النقل من خلال الإصلاحات والمشروعات المستمرة، موضحة أن وزارة التعاون الدولى من خلال الشراكات الدولية أبرمت اتفاقيات مع شركاء التنمية خلال العام الماضى بقيمة 1.7 مليار دولار لدعم خطط الدولة الهادفة لتحقيق الاستدامة فى قطاع النقل، بجانب اتفاقيات وشراكات طموحة خلال 2020، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين يدعمون جهود الدولة فى العديد من محاور قطاع النقل من بينها التوسع فى خطوط مترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدية وتدشين الموانئ الجافة.

وأفادت بأن مشروعات المياه والصرف الصحى والإسكان من أكثر القطاعات التى شهدت تطويرا خلال السنوات الماضية انطلاقا من سعى الدولة لتنويع مصادر المياه والحفاظ على استدامة الموارد وتحسين إدارة القطاع، منوهة بأن من بين المشروعات الحيوية التى ساهم شركاء التنمية فى تمويلها محطة الصرف الصحى ببحر البقر الأكبر فى العالم بقدرة معالجة 5.6 مليون متر مكعب يوميا، فضلا عن مشروعات تحلية المياه بشرق بورسعيد وغيرها، كما عززت الشراكات مع المؤسسات الدولية التكامل مع جهود الدولة للتوسع فى برامج الإسكان الاجتماعى.

وتعمل وزارة التعاون الدولى، وفقا للقرار القرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.