بعد نجاح أسبوع القاهرة.. السنغال تطلب دعم مصر فى تنظيم منتدى المياه التاسع

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، لقاء مع سيرين مباى ثيام وزير المياه والصرف الصحى بدولة السنغال، والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مشيرًا للروابط القوية التى تربط البلدين، ووجود العديد من الطلاب السنغاليين الذين يقومون بالدراسة بالأزهر الشريف.





وتم خلال اللقاء مناقشة اللمسات الأخيرة فى مذكرة التفاهم بين مصر والسنغال والمزمع توقيعها غدا على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه. وفى ضوء اعتزام السنغال والمجلس العالمى للمياه تنظيم المنتدى التاسع للمياه بدولة السنغال فى عام 2022، طلب الوزير السنغالى توفير دعم مصرى فى تنظيم المنتدى نظرا لما لمسه الجانب السنغالى من نجاح النسخ الأربعة لأسبوع القاهرة للمياه. كما أشار إلى نهر السنغال والذى يتم إدارته بشكل تشاركى بين السنغال وموريتانيا ومالى لتحقيق المنفعة للجميع.

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