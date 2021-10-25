الاتحاد السكندري يحقق ريمونتادا تاريخية ويتعادل مع سموحة 4 / 4 بالدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأجرى المدربان أحمد سامي وحسام حسن عدد من التبديلات المبكرة في الشوط الأول، الذى شهد هجمات متبادلة من الفريق لكن الخطورة كانت في ترجمة محاولات سموحة لأهداف.

وتحسن أداء الاتحاد السكندرى في الشوط الثاني بفض تغييرات العميد التي أعادت الفريق للمباراة مرة أخرى، ولولا اهدار العديد من الفرص لخرج الفريق بنقطة التعادل.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندري كل من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: السيد سالم، محمد عبد السلام صبرى رحيل، داميون لوى، وفي الوسط: سعيدو صنبورى، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، أحمد نبيل مانجا، والهجوم: أحمد على، ومورو سيلفو.

بينما ضمت تشكيلة سموحه كل من: حراسة المرمى: الهانى سليمان، وخط الدفاع: أحمد بيكهام، رجب نبيل، شريف رضا، محمد شكري، وفي الوسط: عبد الرحمن عامر، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، صديق كالابا، والهجوم: مروان حمدي، حسين فيصل.

وجمع ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري بعد مباراة اليوم، 19 لقاء، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من تحقيق الفوز على منافسه الاتحاد السكندري في 5 مواجهات على مدار الدوري المصري، فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على منافسه سموحة في مواجهة ديربي الإسكندرية ببطولة الدوري المصري في 5 لقاءات على مدار التاريخ، وسيطر التعادل على مواجهات ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة من قبل في 10 مناسبات.