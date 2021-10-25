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عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021

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شريف المراكبي 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون  التلات بمناسبة العيد السابع على تأسيس الهايبر في مصر، تم الإعلان عنها  اليوم من قبيل حساب الهايبر الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيسبوك،  ووفقاً لما تم نشره فإنه تسري العروض الترويجية من غداً الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، وحتى تاريخ 1 نوفمبر القادم، وعليه فتحتوي مجلة العروض على عشرات الأنواع المختلفة من السلع والمنتجات الغذائية، والتي تمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين، وذلك لكونها من المنتجات الأساسية التي تتداول بين كافة شرائح المجتمع، كما وتجدر الإشارة إلى أنها تحتوي على نسبة تخفيض خيالية بمناسبة إحتفال الماركت بعيد ميلاده السابع، وعلى ذلك نتناول في الفقرات القادمة تفاصيل ومجلة العروض المقدمة.

تفاصيل عروض كازيون التلات 26 أكتوبر 2021

يحتوي كتالوج العروض على أغلب السلع الغذائية، التي  كما أشرنا تهم كافة عملاء الماركت،  كما ويمكن الاستفادة منها دون التوجه إلى أحد أفرع الهايبر، حيث يمكنك الطلب أونلاين ومن ثم يصلك الطلب إلى العنوان المراد الوصول إليه، الأمر الذي يساهم في زيادة الالتزام بالضوابط الوقائية المتبعة، ومن ثم تقليل نسبة إنتشار الإصابة بالجائحة الوبائية، والآن نستعرض في السطور التالية، ماهية المنتجات محل عروض كازيون اليوم 26 أكتوبر 2021, وهي كما يلي:

  • العديد من أنواع الأرز والمعكرونة.
  • زيوت الطبخ بأنواع عديدة، وزيوت الزيتون، ومعلبات السمن.
  • مختلف أنواع المنتجات الألبانية.
  • اللانشون والبيرجر البقري، والسجق والكفته.
  • دجاج مجمد الوطنية، ومختلف الأنواع.
  • منتجات حلو الشام، التمر والكيك الشيكولاتة.
  • قهوة أبو عوف بأنواعها، وكوكو لافرز.
  • الشاي والنسكافيه والمياه الغازية.
  • مساحيق ومنتجات التنظيف.
  • حفاضات الاطفال، ومناديل مطبخ.
  • حمام كريم وأسبريه، ومنتجات التنظيف الشخصية.

مجلة العروض والتخفيضات المقدمة من هايبر Kazyon

الآن نستعرض مجلة عروض كازيون  السارية حتى بداية شهر نوفمبر القادم،  أو تنتهي في حالة نفاذ الكميات المعروضة، وللمزيد يمكنك الاتصال على 19609، أو دخول رابط كازيون الرسمي، والإطلاع على آخر العروض أو الطلب أونلاين، والآن نستعرض كتالوج العروض:

عروض كازيون اليوم التلات 2021 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 1 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 2 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 3 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 4 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 5 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 6 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 7 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 8 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 9 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 10 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 11 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 12 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 13 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 14 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 15 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 16 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 17 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 18 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 19 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 20 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 21 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 22 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 23 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 24 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 25 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 26 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 27 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 28 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 29 عروض كازيون بمناسبة عيد ميلاده السابع على السلع والمنتجات الغذائية حتى 1 نوفمبر 2021 30

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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