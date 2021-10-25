/658041/افتتاح-الدوري-الزمالك-يختتم-استعداداته-لمواجهة-إنبي-بتقسيمة-قوية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال التدريب الختامي مساء اليوم الإثنين استعدادا لمباراة إنبي، وذلك على ملعب دار الوقود بالتجمع الخامس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بتقسيم اللاعبين لمجوعتين خلال التدريب لخوض تقسيمة في وسط الملعب.. وشهدت التقسيمة حماسا بين اللاعبين قبل مباراة الغد.

موعد مباراة الزمالك وانبي:

ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها في الثامنة مساء غدا الثلاثاء باستاد بتروسبورت .

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك لمواجهة انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

محمود جنش حارس الزمالك السابق:

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس فيوتشر، أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء حتى لا يتم أخذ مكافآت مالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" إذا تحدثت عن بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك ستحدث أزمة كبيرة للمدرب ولبعض الأشخاص داخل النادي".

وزاد" إحتراما لنادي الزمالك وللجماهير لن أتحدث، ولم أتجاوز في حق كارتيرون وقلت له الحقيقة فقط، وعقدي كان ينص على أخذ مكافآت مالية حال التواجد مع منتخب مصر".