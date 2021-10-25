/658042/نبيل-الحلفاوي-داعما-شعب-السودان-وحد-الله-قلوبكم-على-مصلحة-بلدكم

حرص الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على مساندة الشعب السوداني في ظل الظروف العصيبة التي يتعرض لها خلال تلك الفترة، مطالبا الدعاء لهم بالوحدة والاستقرار.

دوت الخليج يرصد تعليق نبيل الحلفاوي على أحداث السودان

وكتب الحلفاوي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "حفظ الله السودان وشعبه، ووقاهم شر التمزق وأصحاب الأجندات الخاصة ووحد قلوبهم على ما فيه مصلحة البلاد، ويسر لهم ما فيه الخير والاستقرار".

الجدير بالذكر أن قوى الحرية والتغيير الحاضنة المدنية للحكومة، دعت جماهير الشعب السوداني للخروج إلى الشوارع حفاظًا على ثوراتهم، والاستمرار على السلمية التي كانت عنوانها، منذ أن انطلقت في 18 ديسمبر عام 2018، وذلك وفق بيان لها أصدرته اليوم الأحد.

نبيل الحلفاوي يكشف مفاجأة عن فيلم «الطريق إلى إيلات»

من ناحية أخرى، كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، مفاجأة عن فيلم"الطريق إلى إيلات" الذي شارك في بطولته وتم عرضه عام 1994 .

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، بعد مرور 27 عاما منذ طرح الفيلم: "عشان تقلل من بطولة الأبطال.. تقوم رازعة جملة في الأول بثقة وكأنها حقيقة ثم تبني عليها الغرض الخبيث".

وأضاف: "الفيلم مش بس كان بإشراف من القوات البحرية.. لأ وكانوا الأبطال بييجوا يزورونا.. والمفاجأة إن البطل مصطفى طاهر الذي عالج مشكلة اللغم في المشهد المعروف كان هو المستشارالعسكري للفيلم".

جاء تعليقه ردًا على تدوينة لأحد متابعيه، جاء فيها: "فيلم (الطريق إلى إيلات) تم تصويره بدون إشراف من وزارة الدفاع فطبعًا هو لا يحكي الحدث كما كان ونتج عنه مشاهد أصبحت مادة خام للسخرية كمشهد الأستاذ نبيل الحلفاوي.. وكانوا عايزين يكرروا نفس التجربة في مسلسل (الملك)".

فيلم "الطريق إلى إيلات" شارك في بطولته عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، محمد الدفراوي، مادلين طبر، محمد عبد الجواد، هشام عبد الله، ناصر سيف، عبد الله محمود، هاني كمال، محمد سعد، علاء مرسي، طارق النهري، فاروق عيطة، سليمان عيد، مدحت مرسي، يسري مصطفى، إبراهيم الدخاخني،مصطفى طاهر،فاروق محسب،النبوي شلبي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج إخراج: إنعام محمد علي.