/658046/الرئيس-السيسي-يلغي-مد-حالة-الطوارئ-فى-جميع-أنحاء-البلاد

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى منشور على الصفحة الرسمية.

دوت الخليج

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

الرئيس السيسي يلغي حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد

وتابع الرئيس السيسي:” هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء “.

الرئيس السيسي: نمضى معًا بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة

إلغاء حالة الطوارئ

واستكمل:” إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

وأضاف:” ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج.