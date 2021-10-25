/658047/دار-الإفتاء-يجوز-استخدام-الفرشاة-المصنعة-من-شعر-الحيوانات

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز استعمال الشعر الطبيعي المأخوذ من الحيوان، في تصنيع الفرشاة، مؤكدة أن استعمالها في هذه الحالة جائز شرعا.

دوت الخليج

دار الإفتاء يجوز استخدام الفرشاة المصنعة من شعر الحيوانات

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، أنه كذلك الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو، بما يشمل كافة أنواع الاستعمال واتخاذ الأدوات المتنوعة منها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

هذا وكانت دار الإفتاء، قد حسمت فى وقت سابق الجدل حول الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف، مؤكدة أنه يجوز الاحتفال به، لاسيما وأنه تعبير عن حبنا للرسول محمد -عليه الصلاة والسلام-، وحبه ركن الإيمان، ولذلك حرصت الأمة عبر القرون على الاحتفال بمولده الشريف من غير نكير، حيث يجتمع الناس ويقرأون سيرته العطرة، ويتذكرون مولده الشريف، ويذكرون أخلاقه.