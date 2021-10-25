/658047/دار-الإفتاء-يجوز-استخدام-الفرشاة-المصنعة-من-شعر-الحيوانات
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز استعمال الشعر الطبيعي المأخوذ من الحيوان، في تصنيع الفرشاة، مؤكدة أن استعمالها في هذه الحالة جائز شرعا.
دوت الخليج
دار الإفتاء يجوز استخدام الفرشاة المصنعة من شعر الحيوانات
وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، أنه كذلك الحكم بالنسبة للصوف والوبر والفرو، بما يشمل كافة أنواع الاستعمال واتخاذ الأدوات المتنوعة منها؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾.
يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية، لتصحيح المفاهيم الخاطئة.
هذا وكانت دار الإفتاء، قد حسمت فى وقت سابق الجدل حول الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف، مؤكدة أنه يجوز الاحتفال به، لاسيما وأنه تعبير عن حبنا للرسول محمد -عليه الصلاة والسلام-، وحبه ركن الإيمان، ولذلك حرصت الأمة عبر القرون على الاحتفال بمولده الشريف من غير نكير، حيث يجتمع الناس ويقرأون سيرته العطرة، ويتذكرون مولده الشريف، ويذكرون أخلاقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار الإفتاء يجوز استخدام الفرشاة المصنعة من شعر الحيوانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.