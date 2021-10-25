/658051/أول-تعليق-من-مجلس-النواب-على-قرار-الرئيس-السيسي- بإلغاء-حالة-الطوارئ

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات يعكس مدى الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية.

دوت الخليج

النائب محمد عبدالعزيز: القرار جاء نتيجة تضحيات كبيرة من شهدائنا الأبطال

جاء ذلك في تصريحات له مساء اليوم مؤكدا أن هذا القرار جاء نتيجة تضحيات كبيرة من شهدائنا الأبطال، وهي خطوة إيجابية كبيرة في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس السيسي، قد ألغى مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد فى قرار تاريخي، حيث قال:” يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.