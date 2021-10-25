«الختام على الريد كاربت مع المدام»..حسن أبو الروس بصورة مع زوجته بعد أنباء انفصالهما

/658052/الختام-على-الريد-كاربت-مع-المدامحسن-أبو-الروس-بصورة-مع-زوجته-بعد-أنباء-انفصالهما

شارك الفنان المثير للجدل حسن أبو الروس، الجمهور بصورة جمعته بزوجته مصممة الجرافيك غادة والي، وذلك بعدما انتشر عدد كبير من الشائعات حول تشتت علاقتهما مع بعد ظهور أبو الروس بشكل مستمر مع دينا الشربيني.

دوت الخليج يرصد أحد ظهور احسن أبو الروس مع زوجته غادة والي

وعلق حسن أبو الروس على صورته مع زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «وأدي صورة الختام، من على الريد كاربت مع المدام».

وكان تعرض الفنان المصري حسن أبو الروس لموجة هجوم شرسة عبر مواقع التواصل الإجتماعي سواء من زملائه بالوسط الفني أو من الجمهور بشكل عام، كما انتشرت أنباء حوله تفيد انفصاله عن زوجته مصممة الجرافيك العالمية غادة والي بعدما ألغت متاعبته على الإنستجرام.

أزمات حسن أبو الروس بمهرجان الجونة

بدأت ازمات أبو الروس بملابسة المثيرة وأسلوبه المختلف عن الطبيعي، ثم تطورت أزماته مع الجمهور بعد طرح فيديو كليب يجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وتعمد على الترويج له بشكل مختلف.

ثم تصريحاتها التي أصبح بها شيء من الإمتنان بالنفس والثقة، فضلا عن مصاحبته لدينا الشربيني فترة طويلة بمهرجان الجونة، واقتحامة لندوة أحمد السقا والغناء بها دون أن يأخذ إذن، كل هذا جعل الفنان حسن أبو الروس عرضه للإنتقاد من قبل الجمهور وأصدقائه في الفن.

إدارة مهرجان الجونة تمنع حسن أبو الروس من المرور على السجادة الحمراء

ولكن الأمر الذي مثل صدمة للبعض هو قرار إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بمنع الفنان الشاب حسن أبو الروس من المرور على السجادة الحمراء.

صرح بذلك الصحفي هاني عزب، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أزمات حسن ابوالروس في الجونة مستمرة وتم منعه من السجادة الحمراء، حسب ما علمته من مصادري الخاصة تم منع الممثل الشاب من المرور علي السجادة الحمراء من قبل إدارة المهرجان".

وتابع هاني مبرهًا على صحة حديثه: "وظهر ذلك واضحاً يومي الثلاثاء والأربعاء.. مع العلم انه تم السماح له بالتواجد في الحفلات الخاصة نهاية اليوم After Party، ولكن السجادة الحمراء لا، ويحاول الممثل الشاب جاهداً في حل تلك الأزمة قبل ختام المهرجان".

وأضاف عزب: "أما عن أول أزمة للممثل الشاب هو الخلاف الذي حدث مع دينا الشربيني، وذلك الخلاف وقع تقريباً في اليوم الثالث من انطلاق المهرجان.