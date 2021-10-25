/658054/النائب-أحمد-مهني-قرار-الرئيس-السيسي-بإلغاء-مد-الطوارئ-أنتصار-للدولة-في-مكافحة-الإرهاب

أشاد النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن توقيت هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب الغادر والخسيس، وتم تطهير البلاد نهائيا من كل أعمال الخسة.

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النائب أحمد مهني: قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد الطوارئ انتصار للدولة

وأشار النائب أحمد مهنى، إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر أن الدولة المصرية في 7 سنوات أستطاعت دحر الإرهاب الأسود بعد أن كاد يفتك بها ويفتت أوصالها ويهدد أمنها واستقرارها، ويأتي كل ذلك بسب الجهود والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وثقه المواطن المصري في فخامة الرئيس وفي كافة جهود التنمية والبناء.

النائب أحمد مهنى: الشعب المصري أصبح على يقين كامل بكافة المخططات

وأضاف عضو مجلس النواب، أحمد مهنى، أن الدولة المصرية الأن ليست في حالة إلى مد حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح على يقين كامل بكافة المخططات التي يتم تنفيذها لإسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.