جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات رصف وتطوير عدد من الشوارع الفرعية لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات، وذلك فى ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق المدرجة بخطط العمل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- رصف شارعى زغلول والسيسى بحى الهرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.