23 ديسمبر موعدا لسحب قرعة دورى أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلى والزمالك

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر، موعدا لسحب قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، حيث يشارك في مرحلة المجموعات بالبطولتين 16 فريقًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات يتأهل عنها 8 فرق إلى الدور ربع النهائي.
وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور الـ16 بدوري الأبطال على حساب الحرس الوطني بطل النيجر وتوسكر الكيني بمجموع 7-2 و5-0 على الترتيب، بينما ينتظر المصري وبيراميدز المشاركة في دور الـ32 المكرر في الكونفدرالية لحجز مقعديهما في مجموعات البطولة.
ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دوري الأبطال وفقًا للتصنيف التالي..
التصنيف الأول: الأهلي والترجي والوداد والرجاء
التصنيف الثاني: الزمالك والنجم الساحلي وصن داونز وحوريا كوناكري
التصنيف الثالث: الهلال وشباب بلوزداد ووفاق سطيف وبيترو أتليتكو
التصنيف الرابع: المريخ وساجراد وامازولو وجالاكسي
ومن المنتظر أن تقام مباريات مرحلة المجموعات كالتالي:
الجولة الأولى: 11-12 فبراير 2022
الجولة الثانية: 18-19 فبراير 2022
الجولة الثالثة: 25-26 فبراير 2022
الجولة الرابعة: 11-12 مارس 2022
الجولة الخامسة: 18-19 مارس 2022
الجولة السادسة: 1-2 أبريل 2022
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