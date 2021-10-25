ثبات في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن خريطة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الطقس لتوضح تفاصيل الحالة الجوية بدءا من غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد ثباتا في درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد أنه خلال هذه الفترة سيسود معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وسيناء..

وأكدت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بدرجات الحرارة، وخاصة وقت الظهيرة لهذا يفضل الابتعاد عنها.

وأوضحت الهيئة، أن هناك ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة في الصباح الباكر على بعض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تنقية الجو.

وأشارت الأرصاد إلي فرص سقوط أمطار من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة المشار إليها، على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة من اليوم.

ونشرت الهيئة نسب الرطوبة المتوقعة على مدار اليوم ، ولمعرفة تفاصيل الحالة الجوية ننشر البيان التالي :