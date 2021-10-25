افتتاح الدوري.. فرج عامر يعترض على حكم مباراة سموحة والاتحاد السكندري«صور»

/658050/افتتاح-الدوري-فرج-عامر-يعترض-على-حكم-مباراة-سموحة-والاتحاد-السكندريصور

نشر المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشور عن حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في لقاء الجولة الأولي، من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة حكم المباراة عبد العزيز السيد، في لقاء ديربي مدينة الإسكندرية، وكتب فرج عامر: "عبد العزيز السيد حكم مباراة الاتحاد السكندري وسموحة حسبي الله ونعم الوكيل".

بالرغم من انتهاء المباراة بالتعادل الإجابي بنتيجة اربعة أهداف مقابل أربعة، وتلقي عبد العزيز السيد إشادة من العديد من محليلي المباراة، والجمهور، إلا أن المهندس فرج عامر لم يرضى بالأداء التحكيمي.

نتيجة مباراة سموحة والاتحاد:

انتهت أحداث المباراة بين الاتحاد السكندري، وفريق سموحة، بنتيجة التعادل الإيجابي بأربع أهداف مقابل أربعة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء ديربي الإسكندرية.

وجاء الهدف الاول لفريق سموحة في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة عن طريق صديق كالابا من خلال عبد الكبير الوادل توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة بشكل رائع لمروان حمدي الذي مرر الكرة لصديق كالابا على القائم الثاني فسدد الأخير الكرة في الشباك بسهولة.

أهداف سموحة في المباراة

وسجل الهدف الثاني مرواني حمدي في الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء، من خلال أحمد نبيل مانجا أرسل تمريرة طولية من أمام منطقة جزاء سموحة سيطر عليها مروان حمدي من جهة اليسار ثم راوغ محمد عبد السلام وداميون لوي بمهارة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس محمد عبد المنصف.

وضرب سموحة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 38 عن طريق محمد شكري، من خلال كرة حرة سابته من الجانب الأيمن للملعب خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك عبد المنصف أعلى الزاوية اليسرى.

الاتحاد السكندري يعود من بعيد

وعاد الاتحاد إلى نتيجة المباراة في الشةط الثاني في الدقيقة الـ 49 بالهدف الأول له عن طريق كريم الديب، من خلال ركلة جزاء.

وسجل سموحة الهدف الرابع له في المباراة في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة، من خلال حسين فيصل استلم الكرة خارج منطقة الجزاء بدون ضغط من مدافعي الاتحاد ثم سدد الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس عبد المنصف داخل الشباك.

وسجل الاتحاد السكندري الهدف الثاني له في الدقيقو الـ 73 عن طريق فوزي الحناوي، من خلال سعيدو سيمبوري أرسل تمريرة طولية من خارج منطقة الجزاء حولها الحناوي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس الهاني سليمان لداخل الشباك.

وسجل سعيدو سيمبوري الهدف الثالث للاتحاد السكندري في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء للفريق.

وجاء الهدف الأخير والتعادل في المباراة للاتحاد السكندري في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع، عن طريق أجوستينيو مابولولو.