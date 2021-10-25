/658053/بيتسو-موسيماني-يرفض-تدريب-مانشستر-يونايتد-الإنجليزي-تفاصيل

نشر أحد متابعي كرة القدم الإنجليزية عبر تويتر، تغرية يطالب فيها إدارة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورد بيتسو موسيماني على هذه الرسالة وأكد أن أوروبا غير مستعدة حاليا لجلب المدربين الأفارقة خلال الوقت الحالي، وأنه من الممكن أن يحدث للأحفاد، ولكن في وقتنا مستبعد بعض الشئ.

وتابع "شكرا لك على كونك ترى بأنني المدرب الأفضل لإعادة أمجاد مانشستر يونايتد وفي المستقبل لا أحد ما الذي من الممكن أن يحدث.

وواصل "في أفريقيا النادي الأهلي كسر هذه القاعدة وتواجد المدرب الأفريقي داخل مصر وقدم دراسا مجانيا للجميع، واصبح لدينا أرشيف حالي للتحدث عن هذه القصة الممتعة".

وجاءت هذه التغريدة بعدما قام أحد مشجعي مانشستر يونايتد بنشر تغريدة ويتحدث فيها عن ضرورة التعاقد مع بيتسو موسيماني بعد خسارة الفريق أمام ليفربول بخماسية نظيفة.

من فضية لذهب.. أرقام محمد صلاح في أول 9 جولات بالفنتازي مع ليفربول

يواصل الدولي المصري محمد صلاح تالقه ولمعانه في بطولة الدوري الإنجليزي، منذ عودته للبريميرليج عن طريق ليفربول، في موسم 2017 قادم من روما بـ 40 مليون يورو.

ويشهد هذا الموسم على الظهور الخامس للفرعون محمد صلاح مع ليفربول، والذي يشارك بكل قوة في تحقيق فريقه الفوز وتسجيل الأهداف وصناعتها، بالرغم من خروجه من تشيلسي بسبب غيابه عن المشاركه مع فريقه.

ويرصد دوت الخليج ماقدمه محمد صلاح في لعبة الفانتازي على مدار أول تسعة جولات في كل موسم، وما تم حصده على مدار كل موسم، والذي تصدر لاعبي البريميرليج في تحصيله النقاط.

نقاط صلاح في الفانتازي بعد 9 جولات كل موسم :

موسم 2017 حصد محمد صلاح 53 نقطة، من خلال تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين. موسم 2018 حصد محمد صلاح 50 نقطة، من خلال تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

موسم 2019 حصد محمد صلاح 55 نقطة ، من خلال تسجيل 4 أهداف وصناعة ثلاثة.

موسم 2020 حصد محمد صلاح 67 نقطة، من خلال تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف.

موسم 2021 حصد محمد صلاح 107 نقطة، من خلال تسجيل 10 أهداف وصناعة 6 أهداف.

ديدييه دروجبا عن محمد صلاح:

علق النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، على تألق النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحطيم رقمه القياسي الخاص في البريميرليج، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة بعدما وصل الفرعون المصرى إلى الهدف 107 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، متخطياً كابتن منتخب الأفيال سابقاً بفارق 3 أهداف.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.