/658056/حقوق-الإنسان-بالبرلمان-قرار-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-رسالة-إقليمية-ودولية

علق رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، على قرار الرئيس مد حالة الطوارئ، قائلًا:" إن إصدار هذا القرار يعد إنجازًا جلل يعبر عن الحالة الأمنية، التى تبدوا أنها فى أفضل حال".

دوت الخليج

النائب طارق رضوان: القرار يعد إعلان ورسالة إقليمية ودولية

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان:" القرار يعد إعلان ورسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون رسالة الي الداخل، فمنذ ما يزيد عن سبع سنوات وأكثر عانت مصر ويلات الحرب على الإرهاب وتجرعت ويلات الخسائر البشرية من شهداء الوطن والواجب من رجالات ضحوا بأرواحهم لبقاء الوطن".

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، حديثه قائلًا:" القرار يعد إعلان ورسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون رسالة إلى الداخل، فمنذ ما يزيد عن سبع سنوات وأكثر عانت مصر ويلات الحرب على الإرهاب وتجرعت ويلات الخسائر البشرية من شهداء الوطن والواجب من رجالات ضحوا بأرواحهم لبقاء الوطن.

إلغاء مد حالة الطوارئ

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا تاريخيًا منذ قليل بإلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.