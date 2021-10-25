/658057/النائب-حسام-المندوه--قرار-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-تاريخي

دوت الخليج

النائب حسام المندوه : قرار إلغاء مد حالة الطوارئ تاريخي

وقال " المندوه"، في تصريحات له، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء تعبيرا عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد، ويؤكد أن مصر حققت أهدافها كاملة في القضاء على الإرهاب، وأصبحت بحق واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بفضل جهود قيادتها الحكيمة وقوانها المسلحة ورجال أمنها البواسل وبقوة شعبها العظيم.

النائب حسام المندوه يوجه رسالة شكر للقيادة السياسية

ووجه " المندوه" رسالة شكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة وقوات الشرطة على ما قدموه من تضحيات وجهود لاسترداد وجه مصر المشرق وفرض الأمن وتحقيق الأمان والحفاظ على الوطن والوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل، مشيدا بدور الشعب المصري العظيم ورجال مصر الأوفياء في مواجهة كافة التحديات التي مرت بالبلاد.

وكان الرئيس السيسي، قد ألغى مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد فى قرار تاريخي، حيث قال:” يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.