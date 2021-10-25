/658058/أيمن-أبو-العلا-قرار-إلغاء-حالة-الطوارئ-يؤكد-احترام-الدولة-لحقوق-المصريين

ثمن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، مشيرا إلي أنه القرار يؤكد حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها البلاد حاليا.

وأكد أبو العلا في تصريح له مساء اليوم، أن القرار يدل حسن نية القيادة السياسية، ويضرب بما كان يردده أهل الشر حول تعمد الدولة المصرية فرض حالة الطوارئ لأهداف سياسية.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية، كان الهدف منه حماية البلاد والمواطنين من التحديات التي كانت تواجه أمن البلاد، وهو الأمر الذى كان واجبا علي الدولة القيام به، لحين استقرار الأمن وضمان تحقيق الأمن للمواطن المصرى.

وتابع أبو العلا، أن ذلك القرار، دليل جديد علي ما تقوم به الدولة من احترام لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، وهو يضع حقوق الانسان المصرى نصب عينيه، ويقوم بتلبية كافة حقوقه بدءا من الحقوق الاجتماعية والصحية بالإضافة للأمن والتنمية التي تشهدها البلاد.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."