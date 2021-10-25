/658059/النائب-محمد-زين-الدين-إلغاء-حالة-الطوارئ-إنجاز-جديد-للدولة-المصرية

ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن القرار يؤكد قوة الدولة المصرية، ونجاحها في مواجهة التحديات الأمنية التي واجهتها خلال السنوات الماضية من أعمال إرهابية وغيرها.

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النائب محمد زين الدين: إلغاء حالة الطوارئ إنجاز جديد للدولة المصرية

وقال زين الدين في تصريح له مساء اليوم: القرار يؤكد أن الدولة المصرية لم تعد في حاجة لاعلان حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح على يقين كامل في كافة المخططات التي تستهدف اسقاط الدولة المصرية، وهو ما يدل علي وعي المصريين.

وتابع عضو مجلس النواب: ذلك القرار سيكون له نتائج إيجابية علي البلاد سواء بالنسبة للقطاع الاقتصادى أو السياحي وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في مختلف القطاعات والمجالات.

ورأى النائب محمد زين الدين، القرار بأنه إنجاز جديد يحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية، ويتزامن مع ما تشهده البلاد من تنمية ومشروعات قومية في مختلف القطاعات.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ، قائلا: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع: ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، قائلا: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وقال الرئيس السيسي: وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، دوت الخليج، دوت الخليج، دوت الخليج.