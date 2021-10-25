/658060/أحمد-أبو-هشيمة-معلقا-على-قرار-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-نتيجة-جهد-أمني-لسنوات-طويلة

أكد النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن القرار نتاج العمل والجهد المبذول لسنوات طويلة.

ووجه أبو هشيمة خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الأجهزة الأمنية التي أعادت لمصر أمنها واستقرارها خلال سنوات صعبة واجهت فيها موجات من الارهاب.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."