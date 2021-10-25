/658062/النائب-عبد-المنعم-إمام-إلغاء-حالة-الطوارىء-جاء-نتيجة-عمل-الدولة-قيادة-وشعبا-لتحقيق-الأمن-والاستقرار

واضاف امام، أن تلك اللحظة التاريخية جاءت عقب سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب من الدولة المصرية قيادة وشعبا، نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وبناء الجمهورية الجديدة.

وتقدم "إمام" في هذه المناسبة بخالص التهاني والتبريكات لجموع الشعب المصري العظيم، ويدعو للترحم على كل من قدم روحه فداءً لهذا الوطن من كافة أطياف الشعب، حتى نصل إلى هذه اللحظة التى لطالما حلمت وطالبت بها القوى الديمقراطية المصرية خلال عقود .

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."