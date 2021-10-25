تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إلغاء مد حالة الطوارئ يتوافق مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان

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دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحب بإعلان وقف حالة الطوارئ في البلاد

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الإعلان دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار، بجهود وتضحيات شعبها العظيم و قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية التي بسطت الأمن في ربوع الوطن.

تنسيقية شباب الأحزاب: الإعلان يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان

وتابعت:” إننا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نرى أن هذا الإعلان يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي.

وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالي، كما تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده البارزة في مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان في هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم.