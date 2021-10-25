/658064/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-يتوافق-مع-استراتيجية-الدولة-لحقوق-الإنسان
رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد.
دوت الخليج
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحب بإعلان وقف حالة الطوارئ في البلاد
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الإعلان دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار، بجهود وتضحيات شعبها العظيم و قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية التي بسطت الأمن في ربوع الوطن.
تنسيقية شباب الأحزاب: الإعلان يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان
وتابعت:” إننا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نرى أن هذا الإعلان يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي.
وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالي، كما تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده البارزة في مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان في هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إلغاء مد حالة الطوارئ يتوافق مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.