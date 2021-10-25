طارق الخولي: إلغاء الرئيس السيسي مد حالة الطوارئ بمثابة إعلان تاريخي..ويؤكد: مصر تنتصر

/658065/طارق-الخولي-إلغاء-الرئيس-السيسي-مد-حالة-الطوارئ-بمثابة-إعلان-تاريخيويؤكد-مصر-تنتصر

أشاد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أنه بمثابة إعلان تاريخي.

ووجه النائب طارق الخولي التحية للرئيس السيسي والشعب المصري العظيم وتعظيم سلام لشهدائنا الأبرار،مضيفا" مصر تنتصر".

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ ‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."