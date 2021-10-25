المتحدث العسكرى: نبارك للشعب إلغاء مد الطوارئ.. وكل التحية والتقدير للرئيس

جدة - نرمين السيد - وأضاف العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية هو يوم مميز للقوات المسلحة وله طابع خاص، متوجها بالشكر إلى أسر الخريجين على ما قدموه للقوات المسلحة ولمصر، كما هنأ الخريجين لانضمامهم إلى صفوف أبطال القوات المسلحة بعد إعداداهم بأحدث العلوم العسكرية والمدنية ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية فى المستقبل وتنفيذ جميع المهام لحماية أمن مصر القومى، كما هنأ الخريجين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

وعن ذكرى انتصارات أكتوبر، قال المتحدث العسكرى، إن كل يوم فى شهر أكتوبر يحكى بطولة وانتصار جديد، وبالأمس القريب كان الاحتفال بالعيد الـ89 للقوات الجوية والذى يوافق 14 أكتوبر ذكرى معركة من أقوى المعارك الجوية، كما تم الاحتفال بالعيد 54 للقوات البحرية الذى يوافق 21 أكتوبر، بعدما سطرت القوات البحرية فى هذا اليوم بطولة منقطعة النظير، وبالأمس كانت ذكرى معركة السويس والتى كانت بمثابة درسا قاسيا وموجعا، مضيفًا: "المنتصر هو من فرض السلام، واستعاد كامل أرضه المحتلة دون انتقاص".

وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة فى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، وخلال عامى 2020 و 2021 كان عدد الترتيبات المشتركة والعابرة 52 تدريبا، متابعًا: "لو قلنا منهم 17 تدريبا مشتركا وعابرا خلال 2020، كان هناك 35 تدريبا مشتركا وعابرا فى 2021 وهو ما يؤكد حرص الدول الصديقة والشقيقة على الاشتراك فى التدريبات من ناحية، وثقتهم فيما تتخذه القوات المسلحة من إجراءات وقائية ضد جائحة كورونا".

ولفت إلى أن آخر التدريبيات هو التدريب المصرى - الروسى "حماة الصداقة" وأيضا التدريب الجوى المصرى اليونانى، والتدريب المصرى السودانى "حارس الجنوب"، وكان أبرزهم تدريب النجم الساطع فى سبتمبر الماضى بمشاركة 21 دولة وأكثر من 4700 مقاتل، مضيفًا: "دول عدد من المقاتلين من الدول المختلفة الصديقة والشقيقة على اختلاف اللغة والعقيدة القتالية ونظم التسليح، ولكن الكفاءة والخبرة القتالية العالية للأبطال القوات المسلحة المصرية وحدت المفاهيم لتنفيذ المهام ومجابهة عدو واحد، وهو ما ظهر فى آخر يوم لتدريب النجم الساطع بالرماية بالذخيرة الحية".

وعن التسليح قال، إن القوات المسلحة مستمرة فى موضوع التسليح، وتعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية وتطوير وتحديث على وجه خاص القوات البحرية، وهو ما يعزز قدراتها على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية وغيرها من المهام الجليلة لها.

وتابع: "التأهيل والتطوير والتحديث للفرد المقاتل هو الأساس، باعتبار أن الفرد هو الركيزة الأساسية لنجاح استراتيجية التطوير التى تقوم بها القوات المسلحة، التطوير يضمن امتلاك القوات المسلحة لقوة الردع، ودى حاجة مهم جدا".

وبشأن رسم المقاتلين الجدد قوة الردع خلال احتفالية تخرجهم اليوم، عقب قائلا: "رسالة قوية للشعب المصرى، الخريجين بيقوموا بمحاولة إبراز ما وصلوا إليه من تدريب وتأهيل، لإرسال رسالة طمأنة ليس لأسرهم فقط ولكن لكل الشعب المصرى، بأن هناك جيل يسلم جيل، وهناك تقليد عسكرى مهم وهو تسليم وتسلم القيادة، وهذه هى العلاقة بين القوات المسلحة جيل يسلم جيل راية مرفوعة ومنتصرة ويأخذ منه العهد والمسؤولية بأن يسلمها للجيل التالى مرفوعة ومنتصرة".

واستكمالاً لدور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة، لا سيما فى شمال سيناء، تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعديد من المشروعات، ففى مجال تحلية مياه البحر، تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 34 محطة مياه الشرب بتكلفة مالية 23 مليار جنيه من بين تلك المحطات 22 محطة تحلية مياه بسيناء أى ما يقرب من 65% من المحطات بتكلفة مالية 9 مليارات جنيه وهو ما يعكس مدى الاهتمام بتنمية شبه جزيرة سيناء، وتم الانتهاء من تنفيذ 16 محطة، وجارى تنفيذ 2 محطة ومخطط تنفيذ 4 محطات، وإجمالى المحطات تم توزيعها بسيناء بالكامل.

وفى معالجة مياه الصرف، تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 36 محطة معالجة مياه صرف ‏بإجمالى تكلفة مالية 38 مليار جنيه، من ضمنهم 13 محطة معالجة مياه بشبه جزيرة سيناء أى ما يقرب من 37% من محطات معالجة مياه الصرف، بتكلفة مالية 19 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات لمعالجة الصرف، جارى تنفيذ 3 محطات معالجة ومخطط تنفيذ 3 محطات.

واستطرد: "بخلاف الوحدات السكنية والبيوت البدوية والتجمعات التنموية والرعاية الصحية وغيرها، ويتم تنفيذ المشروعات بشركات وطنية مصرية مما يساهم فى توظيف العمالة فى سيناء واستيعاب أعداد أخرى من باقى المحافظات، فضلاً عن المشاركة الفعالة فى مبادرة حياة كريمة".

وتابع: "إجمالى الأنفاق التى تم إنشاؤها حديثا بلغت 24 كيلو متر، بالإضافة إلى 6 كيلو مترات فى نفق الشهيد أحمد حمدى الجنوبى ليصبح إجمالى أطوال الأنفاق أسفل قناة السويس 30 كيلو متر مزودين بأحدث نظم التشغيل والحماية".

واختتم قائلا: "أتوجه إلى الشعب المصرى.. بالتحية والتقدير والتهنئة وكل عام وأنتم بخير ومصر الغالية.. فى أمان وتقدم وازدهار".