تنسيقية شباب الأحزاب: إلغاء مد الطوارئ يتوافق مع استراتيجية حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأكدت التنسيقية، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن الإعلان دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار، بجهود وتضحيات شعبها العظيم وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية التى بسطت الأمن فى ربوع الوطن.
وتابعت: "نرى أن هذا الإعلان يأتى متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضى".
وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالى، كما تتوجت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهوده البارزة فى مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان فى هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التى تستحقها بين الأمم.
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