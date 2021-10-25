الأمير تشارلز ودوقة كورنوول يزوران مصر الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال السفير البريطانى جاريث بايلى عبر صفحته بموقع تويتر "النهاردة مبسوط أوى أن أشارك أن أصحاب السمو الملكى الأمير تشارلز، أمير ويلز، ودوقة كورنوال هيزوروا مصر فى شهر نوفمبر لتعزيز العلاقات القديمة وإقامة روابط جديدة بين مصر والمملكة المتحدة".

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة -فى بيان صحفى اليوم الإثنين- أن الزيارة التى جاءت بناء على طلب من الحكومة البريطانية سوف تسهم فى التأكيد على علاقات مصر الوثيقة مع المملكة المتحدة، وتتيح فرصة لإظهار التزام مصر المتنامى بحماية البيئة.

وأوضح السفارة أن الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوول سوف يلتقيان خلال الزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لبحث والتحاور بشأن التناغم الدينى، ودور الدين فى الحفاظ على البيئة.. لافتة إلى أن هذا اللقاء يعزز الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الزيارة تأتى مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخى 26 وترشيح مصر لاستلام رئاسة قمة العمل المناخى 27 فى سنة 2022.

وبحسب السفارة، يهتم أمير ويلز اهتماما عميقا وراسخا فى هذه المسائل، وسوف ينتهز الفرصة لبحث سبل العمل سوياً للتصدى لتغير المناخ، كما تسلط هذه الزيارة الضوء على حفظ التراث الثقافى والتسامح الدينى فى أنحاء المجتمع المصرى.

كما يلتقى أمير ويلز خلال الزيارة بحرفيين ومحافظين على التراث، وذلك للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافى، إلى جانب مهارات الحرفيين.

وسوف يبدى أمير ويلز كذلك دعمه لمبادرة الأسواق المستدامة التى يرعاها، وذلك من خلال اجتماع لرواد أعمال شباب من القطاع الخاص لبحث فرص تنمية الأعمال بشكل مبتكر وصديق للبيئة فى مصر.

فى غضون ذلك، سوف يركز برنامج زيارة دوقة كورنوول على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية فى مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة.

كما ستستمع لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.

ويشتمل برنامج الزيارة حضور الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوول حفل استقبال بريطانى-مصرى للاحتفال بالروابط بين البلدين، والذى سوف يُقام فى منطقة هضبة الجيزة المطلة على الأهرامات.

وفى اليوم الأخير من هذه الجولة، سوف يزور الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوول مدينة الإسكندرية القديمة.

واضافت السفارة أن برنامج الزيارة يتيح الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوول فرصة الاحتفاء بثقافة مصر القديمة وأهميتها الروحانية، والتطلع فى نفس الوقت إلى مصر الحديثة التى تحتضن مستقبلا أكثر صداقة للبيئة.

وتعكس هذه الجولة العلاقات الثنائية القوية، مع التركيز تحديدا على معالجة تغير المناخ.

كما من المقرر أن يقوم الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوول بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية فى السنة التى يحتفل فيها الأردن بمئوية تأسيسه، إلى جانب الاحتفال بمرور 100 عام من الصداقة البريطانية-الأردنية.