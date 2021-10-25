وزير الرى: متدربون صوماليون يشاركون فى دورات بمركزى التدريب وبحوث المياه

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الرى مع سعيد حسين عيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعى والغابات الصومالى، اليوم الاثنين، ضمن فعاليات اليوم الثانى من أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
واستعرض الوزير الصومالى، الموقف المائى ببلاده، وما تعانيه من ضعف كميات الأمطار المتساقطة عليها مقارنة بالدول الأخرى بالمنطقة.
وأعرب حسين عن تطلعه لزيادة أعداد المتدربين مستقبلاً لدعم القدرات البشرية فى قطاع المياه بدولة الصومال.
وفى ضوء افتقاد الصومال لسدود حصاد مياه الأمطار، فقد طلب الوزير الصومالى توفير دعم مصرى لبلاده فى مجال إنشاء سدود حصاد الأمطار وتطوير نظم الرى فى ظل محدودية الموارد المائية.
ويشارك فى فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولى، و50 منظمة عاملة فى مجال المياه، فضلاً عن الوفود الرسمية.
وتتضمن فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.
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