أحمد أبو هشيمة معلقا على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ: نتيجة جهد أمني لسنوات طويلة علق النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وكتب أبو هشيمة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «القرار ده نتاج عمل وجهد سنين كتير.. خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجميع الأجهزة الأمنية التي أعادت لمصر أمنها واستقرارها خلال سنوات صعبة واجهت فيها موجات من الارهاب .. #تحيا_مصر».



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