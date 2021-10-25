نقيب المعلمين: قرار الرئيس إنهاء مد الطوارئ رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان

أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بإلغاء مد حالة الطوارئ، تتويج لجهود الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأكد الزناتى، فى بيان، أن الجمهورية الجديدة ، التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حققت نجاحات كبيرة، ممتدة لكل المجالات التنموية وكسر شوكة الإرهاب ، ويتحقق اليوم إنجاز جديد بإنهاء حالة الطوارئ ، وهى رسالة للعالم أجمع بأننا بلد الأمان، وأن المصريين قادرين على تخطي الصعاب وصناعة مستقبل أفضل ، وكتابة التاريخ من جديد لوطن رايته مرتفعة خفاقه، قادرة على حماية استقرارها وأمنها .
وأشاد نقيب المعلمين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أنهى سنوات من حالة الطوارئ فى البلاد، والتى كانت ضرورة ملحة فى أوقات عصيبة مرت على الوطن ، استطاع خلالها الرئيس ، المرور بالدولة من بين عواصف عاتية وتصدى حاسم للإرهاب ، حتى وصلنا لهذه اللحظة التاريخية، التى تؤكد للعالم أجمع ، أننا بلد الأمن والأمان .
ووجه نقيب المعلمين ،التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة ، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ، فداء للوطن واستقراره ، حتى وصلنا لهذا اليوم العظيم ، بقرار الرئيس إنهاء حالة الطوارئ .
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