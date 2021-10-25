اتحاد العمال: إلغاء حالة الطوارئ يؤكد الاستقرار الأمني والتنمية الشاملة

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، على أنه باسم الـ28 نقابة عامة، وكافة المؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة للتنظيم النقابي، يُثَمِن الاتحاد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مساء اليوم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وإلغاء مدها مجدداً.

وقال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن "الاتحاد العام" الذي يمثل أكثر من 25 مليون عامل "حجم قوة العمل في مصر"، يرى أن هذا القرار يؤكد على الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، والذي انعكس بالإيجاب على خطة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة المجالات، والتي يراها العالم أجمع في مشروعات عملاقة توفر فرص العمل ،وتخدم عملية التنمية ومناخ الإستثمار،وكذلك إستراتيجيات ومبادرات تحفظ حقوق الإنسان ،وتحمي العامل من كافة التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال.

وأكد على أن عمال مصر على العهد فى الاستمرار في مساندة الدولة لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية .