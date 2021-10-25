أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، على أنه باسم الـ28 نقابة عامة، وكافة المؤسسات الاجتماعية والثقافية التابعة للتنظيم النقابي، يُثَمِن الاتحاد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مساء اليوم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وإلغاء مدها مجدداً.
وقال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن "الاتحاد العام" الذي يمثل أكثر من 25 مليون عامل "حجم قوة العمل في مصر"، يرى أن هذا القرار يؤكد على الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، والذي انعكس بالإيجاب على خطة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة المجالات، والتي يراها العالم أجمع في مشروعات عملاقة توفر فرص العمل ،وتخدم عملية التنمية ومناخ الإستثمار،وكذلك إستراتيجيات ومبادرات تحفظ حقوق الإنسان ،وتحمي العامل من كافة التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال.
وأكد على أن عمال مصر على العهد فى الاستمرار في مساندة الدولة لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد العمال: إلغاء حالة الطوارئ يؤكد الاستقرار الأمني والتنمية الشاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.