/658044/جهود-كبيرة-وانجازات-عملاقة-تتحقق-على-أرض-البحيرة-برعاية-رئيس-الجمهورية-صور

تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصرى العظيم ومواطنى المحافظة داعين المولى عز وجل ان يحفظ مصر وان يمن عليها الامن والاستقرار لاستكمال مسيرة البناء والتشييد والتنمية التى تتم حاليا فى كافة ربوع الوطن تحت المظلة والقيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية الذى استعاد لمصر مكانتها الدولية والعربية والمحلية يأتي هذا بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعون لنصر اكتوبر المجيد وبدء العام الدراسى الجديد، وخلال اجتماع مجلس جامعة دمنهور الذى عقد اليوم بمقر الجامعة.

حيث اكد اللواء المحافظ ان البحيرة المحافظة تحظى بدعم ورعاية السيد رئيس الجمهورية وتخطو بتوجيهاته نحو آفاق مستقبل رحب لجميع أبنائها حيث تم خلال الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات قومية تبلغ ٣٥٢٨ مشروع بتكلفة تتجاوز ٧٢ مليار جنية.

جهود كبيرة وانجازات عملاقة تتحقق على أرض البحيرة برعاية رئيس الجمهورية

كما أن العمل يسير بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على قدم وساق لتطوير الريف المصري بمحافظة البحيرة حيث تشهد المحافظة أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى ٦ مراكز لتنفيذ ٨٠٢١ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية يستفيد منها اكثر من ٣.٥ مليون مواطن .

وأشاد اللواء المحافظ أيضا بخطة جامعة دمنهور التنفيذية وآلياتها للتطعيم بلقاح كورونا حيث تم تطعيم الجهاز الادارى والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بنسبة ١٠٠ ٪ كما تم تطعيم اكثر من 55 % من طلاب الجامعة البالغ عددهم 54 الف و840 طالب وطالبة ومن المقرر الانتهاء من تطعيم جميع الطلاب قبل 15 نوفميبر المقبل واكد المحافظ على التزام المحافظة بتطبيق كافة قرارات السيد رئيس مجلس الوزارء بعدم دخول اى موظف الى جهة عمله بعد 15 نوفمبر المقبل الا من تم تطعيمه باللقاح المضاد لفيروس كورونا او من يحمل شهادة تحليل pcr حديثة تفيد عدم حمله للفيروس يتم تجديدها اسبوعيا حرصا على امن وسلامة المواطنين والعاملين

واشاد اللواء المحافظ بالدور الكبير لجامعة دمنهور للمساهمة فى القضاء على الأمية من خلال مشاركة كل طالب فى مشروع تخرجه بمحو أمية ٥ أفراد

كما أكد الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة على الدور الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا القوية فى تحقيق الامن والامان الامر الذى انعكس بالمردود الكبير على كافة برامج التنمية والانجازات التى تتحقق يوما بعد يوم برؤية وبصيرة قائدنا الحكيم السيد رئيس الجمهورية للعبور لمستقبل وافاق واعدة لمصر والمصريين

وأشار أنه جاري الآن الانتهاء من تنفيذ خطة الدولة بشأن التطعيمات ضد فيروس كورونا بالاضافة الى التزام الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة .

كما اكد على التعاون المستمر مع المحافظة وكافة الجهات المعنية وخاصة التربية والتعليم وفرع هيئة محو الامية وتعليم الكبار للمشاركة فى الوصول الى محافظة بلا امية بمشاركة كافة الكليات والطلاب فى برامج محو الامية وقيام كل طالب بالكليات النظرية بمحو امية 5 مواطنين على الاقل وكل طالب بالكليات العملية بمحو امية عدد 2 مواطن وكذا المشاركة والمساهمة فى كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تتم على ارض المحافظة وتنظيم القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية بصفة مستمرة تحقيقا لرؤية مصر 2030

كما أستعرض المجلس جدول الأعمال والموضوعات المطروحة والخاصة بمجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الدراسات العليا والبحوث وشئون هيئة التدريس والموضوعات العامة