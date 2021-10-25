اعدام 7 طن خل و ٥ طن جزر ومواد غذائية غير صالحة بالبحيرة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

اعدام 7 طن خل و 5 طن جزر ومواد غذائية غير صالحة بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندس على زيد بالتنسيق مع الإدارة الصحية ومراقبة الأغذية بحملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة.

وأسفرت الحملات عن اعدام ٧ طن خل ابيض وضبط ٥ طن مخلل جزر و٥ طن ملح غيرصالحين للاستخدام الآدمي، و طن مواد غذائية متنوع عبارة عن لحوم وبسطرمة وبصل مبشور وجبنة ومكرونة وشعرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

فحص ١٢١٧٠٦ طالب ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

على جانب أخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة .

أشار محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ إنطلاق المبادرة في ١٧ أكتوبر الجاري بلغ ١٢١ألف و ٧٠٦ طالب وطالبة ، حيث تم فحص ٩١٩٨٥ من طلاب القطاع الريفي ، بينما تم فحص ٢٩٧٢١ من طلاب الحضر .

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريق طبي متخصص ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما .