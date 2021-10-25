/658085/عمرو-أديب-بعد-إلغاء-مد-حالة-الطؤارى-احنا-طمعانين-ومستنين-باقي-القرارات

أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن سعادته بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطؤارى، مشيرًا إلى أنه ينتظر قرارات جديدة منه يفخر بها الشعب المصري.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو أديب على قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطؤارى.

أكد عمرو أديب أن السيسيي اتخذ ذلك القرار دون ضغوطات خارجية أو هتافات بالشوارع بل أنه اتخذه بعد أن تيقن من عدم وجود مخاطر إرهابية أو صحية.

السيسي يعلن إلغاء حالة الطؤارى

هذا وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى منشور على الصفحة الرسمية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

الرئيس السيسي يلغي حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد

وتابع الرئيس السيسي:” هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء “.

الرئيس السيسي: نمضى معًا بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة

إلغاء حالة الطوارئ واستكمل:” إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

وأضاف:” ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج.