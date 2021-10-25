/658068/حمدي-قوطه-يشيد-بقرار-الرئيس-بإلغاء-حالة-الطوارئ-ويؤكد-يجذب-مزيد-من-فرص-الإستثمار

ثمن المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد،عضو المكتب التنفيذي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ اليوم، وذلك بعد سنوات من فرضها، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني، الذي تعيش فيها الدولة المصرية، بعد نجاح قوات الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب.

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‏وأضاف«قوطة»، أن إلغاء حالة الطوارئ يحقق عدد من المكاسب منها جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير مناخ اقتصادي يسمح بمزيد من المشروعات، ويعطي مساحة أكبر لزيادة الإنتاج واستكمال الدولة لمشروعاتها القومية والخدمية .

ولفت المهندس حمدي قوطة في بيان له، أن الدولة بدأت مرحلة جديدة من البناء والتنمية تعزز الاوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للآلاف من المواطنين.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة، بالدور الكبير الذي بذله رجال القوات المسلحة والشرطة، في استعادة مكانة الدولة وفرض الأمن والأمان والقضاء على العناصر والجماعات الارهابية التي كانت تستهدف الأبرياء وتسعى إلى نشر الفوضى والعنف في الدولة المصرية مشيرا إلى أن ما نحن فيها الان من استقرار وتنمية دفعت الدولة ثمنه من أرواح أبطالها من الجيش والشرطة على مدار سنوات.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للوفد، أن الحرب على الارهاب لم تشغل الدولة المصرية يوما عن تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى حيث كانت الدولة تحارب الإرهاب وفي نفس الوقت تبني وتعمر وتبدأ بناء الجمهورية الجديدة، بما في ذلك أرض سيناء التي شهدت العشرات من المشروعات القومية والخدمية .