/658066/النائب-عمرو-عزت-حجاج-يشيد-بقرار-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-بشأن إلغاء-مد-حالة-الطوارئ

أشاد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن الدولة المصرية في 7 سنوات الماضية استطاعت دحر الإرهاب الأسود بعد أن كاد يفتك بها ويهدد أمنها ويأتي كل ذلك بسب الجهود والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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النائب عمرو عزت حجاج: قرار الرئيس يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب الغادر

وأشار النائب عضو مجلس الشيوخ، عمرو عزت حجاج، إلى أن توقيت هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب الغادر والخسيس، وتم تطهير البلاد نهائيا من كل أعمال الخسة.

النائب عمرو عزت حجاج: الدولة المصرية الأن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، النائب عمرو عزت حجاج، أن الدولة المصرية الأن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح على يقين كامل في كافة المخططات التي يتم تنفيذها لإسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.

وكان الرئيس السيسي، قد ألغى مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد فى قرار تاريخي، حيث قال:” يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.