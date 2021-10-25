النائب أيمن محسب: إلغاء حالة الطوارئ رسالة للعالم بأن مصر آمنة..والرئيس السيسي نموذج لقائد فريد من نوعه

/658070/النائب-أيمن-محسب-إلغاء-حالة-الطوارئ-رسالة-للعالم-بأن-مصر-آمنةوالرئيس-السيسي-نموذج-لقائد-فريد-من-نوعه

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إلغاء مد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة رسالة للداخل والخارج بأن الدولة المصرية استكملت بناء مؤسساتها وماضية نحو مستقبل مشرق وتحقيق خطة التنمية وأنها استطاعت التصدي للتحديات والمؤامرات سواء الداخلية أو الخارجية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى يرى في الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجا لقائد فريد من نوعه يمشي بخطى ثابتة ولا يسعنا الا أن نقدم له الشكر فهذه الخطوة تأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت القضاء على الإرهاب وخفافيش الظلام والقوى الغاشمة التي كانت تريد اختطاف الوطن بل والعبث في أمن وسلامة المنطقة بالكامل، وأن رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بذلوا الغالى والنفيس من أجل القضاء على قوى الشر التي كانت تريد نشر الرعب والإرهاب في المنطقة بالكامل.

وأكد محسب، ان هذا القرار سيساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما سينعكس على حركة الاقتصاد بشكل عام، خاصة وأن رسالة طمأنه للجميع بأن مصر آمنة تماما، مشيدا بالجهود التي بذلها الشعب المصرى من أجل رفعة الوطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج.