/658071/وصول-منتخب-مصر-للكاراتيه-القاهرة-بعد-حصد-60-ميدالية-ببطولة-البحر-المتوسط

شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، وفد بعثة منتخب مصر للكاراتيه للشباب، والتي شاركت في بطولة البحر المتوسط المقامة في قبرص، ويشارك فيها 467 لاعبًا من 13 دولة، وحصلت بعثة مصر على المركز الأول و60 ميدالية في البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة لأبطال منتخب مصر للكاراتيه المشاركين ببطولة البحر المتوسط المقامة في قبرص ، والتي يشارك بها ٤٦٧ لاعب من ١٣ دولة.

أشرف صبحي

وأشاد وزير الرياضة بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية خلال منافسات البطولة والتي وضعت مصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدول المشاركة ، من خلال إحراز ٦٠ ميدالية متنوعة منها ٢٢ ذهبية و١٦ فضية و٢٦ برونزية ، لتضاف بذلك إلى السجل الحافل للرياضة المصرية.

كما جدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تأكيده علي أنه يتابع كافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين فى مختلف البطولات العالمية والقارية ،وذلك فى إطار اهتمام وزارة الرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

وزير الرياضة لأبطال مصر

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم والمساندة لأبطالها الرياضيين، حرصاً على مواصلة الإنجازات، والفوز بألقاب مختلف البطولات واعتلاء منصات التتويج، مشيراً إلى أن البيج رامي أحد أبناء مصر المخلصين الذي رفع اسم مصر عالياً، خاصة أنه أول مصري يتوج بالبطولة، ليضاف إنجاز جديد لسجلات الرياضة المصرية، في ظل الدعم اللامحدود من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية، والأبطال الرياضيين.