/658072/مصطفى-سالم-قرار-عدم-تجديد-حالة-الطواريء-بداية-مشرقة-للجمهورية-الجديدة

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بعدم تجديد حالة الطواريء في جميع أنحاء مصر جاء كبداية مشرقة للجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

النائب مصطفى سالم:” إلغاء مد حالة الطوارئ يأتي كثمرة يانعة لتكاتف الشعب المصري مع قيادته الحكيمة

وتابع النائب مصطفى سالم، حديثه قائلًا:” بعد عهود طويلة من خضوع مصر لحالة الطواريء حتى ظن الجميع أنها لن تلغى أبداً، ليؤكد حالة الإستقرار التي تنعم بها مصر في قلب منطقة مضطربة من العالم.

واستكمل:” يأتي هذا القرار كثمرة يانعة لتكاتف الشعب المصري مع قيادته الحكيمة، ولتضحيات قدمها رجال شرفاء من أبناء القوات المسلحة والشرطة وجب علينا أن نتذكرهم بكل الفضل والعرفان.

النائب مصطفى سالم: القرار أحد ركائز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف النائب مصطفى سالم:” هذا القرار يأتي كأحد ركائز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي بدأت تتحول إلى واقع سنشهده يترسخ على مدار السنوات القادمة مما سيرفع عن مصر فكرة عدم الاستقرار الأمني، التي طالما استخدمتها الدول الغربية لمنع أفواج السائحين عن مصر.

واستكمل:” طالما كانت فرض حالة الطواريء عنصراً سلبياً في التصنيفات الإقتصادية العالمية لمصر، وطالما كانت عائقاً أمام تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى مصر”.

وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن كل هذا يتغير الآن بقرار جريء من قائد عظيم يثق في نفسه و في دعم شعبه له و في قدرات أجهزة الدولة الأمنية على حفظ أمن البلاد في ظل القانون الطبيعي بعد سنوات صعبة من التحدي والجهد والبناء”.

وأختتم النائب مصطفى سالم حديثة قائلًا:” بأن ذلك يعتبر خطوة عظيمة يجب أن نستثمرها باليقظة لأمن الوطن حتى لا نعود أبداً للوراء و بالمشاركة البناءة في جني ثمارها الإقتصادية و السياسية و بالأمل في أن تتبوأ مصر مكانتها العظيمة التي تليق بها بين الأمم.