/658073/النائب-علاء-مصطفي-إلغاء-حالة-الطوارئ-دليل-علي-أمن-واستقرار-البلاد

وأضاف مصطفى، في بيان له اليوم، أن قرار السيد رئيس الجمهورية اليوم يؤكد على أن الدولة المصرية الآن ليست في حاجة إلى مد حالة الطوارئ، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح على يقين كامل بما كان يحاك له من مخططات، استهدفت إسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ة، إلى أن هذا القرار يعبر عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد تضحيات كبيرة من الشهداء الأبطال التي قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء علي الإرهاب.

ووجه النائب علاء مصطفى، التحية لشعب مصر العظيم الذي كان داعما للرئيس السيسي والدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتي تنعم مصر بالامن والاستقرار مرة أخري.