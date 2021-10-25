/658074/بعد-إلغاء-حالة-الطوارئ-النائب-محمد-عزمي-انتصار-الجيش-والشعب-والشرطة-في-معركتي-البقاء-والتنمية

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صدر أول قرار برقم 157 لسنة 2017 لرئيس الجمهورية لفرض حالة الطواري بعد أحداث التعدي علي كنيستين بطنطا والإسكندرية، واليوم يعلن السيد الرئيس عزمه عدم الدعوة لتجديد حالة الطوارئ وعدم فرضها”.

دوت الخليج

النائب محمد عزمي: نقر بعودة المجتمع إلى الأمن والأمان

وتابع النائب محمد عزمي:” حقيقي جمهورية جديدة بعد مراحل كثيرة مر بها المجتمع المصري وعاني منها قوات إنفاذ القانون والمواطن على حد سواء، مضيفًأ:” اليوم نقر بعودة المجتمع إلى الأمن والامان، الي الاستقرار الذي حلمنا به جميعا”.

واستكمل:” اليوم نعلن انتصار الجيش والشعب في معركتي البقاء والتنمية، ونُقر كلنا بنجاح المواجهات المتعددة مع الارهاب الأسود والجريمة المنظمة في بادرة تدعو المصريين إلى الحرية اتساقا مع اطلاق الاستراتيجية الوطنىة لحقوق الانسان يعلن الرئيس الانسان الغاء حالة الطوارئ.

إلغاء قانون الطوارئ

وكان الرئيس السيسي، قد ألغى مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد فى قرار تاريخي، حيث قال:” يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.