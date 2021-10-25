/658074/بعد-إلغاء-حالة-الطوارئ-النائب-محمد-عزمي-انتصار-الجيش-والشعب-والشرطة-في-معركتي-البقاء-والتنمية
قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صدر أول قرار برقم 157 لسنة 2017 لرئيس الجمهورية لفرض حالة الطواري بعد أحداث التعدي علي كنيستين بطنطا والإسكندرية، واليوم يعلن السيد الرئيس عزمه عدم الدعوة لتجديد حالة الطوارئ وعدم فرضها”.
دوت الخليج
النائب محمد عزمي: نقر بعودة المجتمع إلى الأمن والأمان
وتابع النائب محمد عزمي:” حقيقي جمهورية جديدة بعد مراحل كثيرة مر بها المجتمع المصري وعاني منها قوات إنفاذ القانون والمواطن على حد سواء، مضيفًأ:” اليوم نقر بعودة المجتمع إلى الأمن والامان، الي الاستقرار الذي حلمنا به جميعا”.
واستكمل:” اليوم نعلن انتصار الجيش والشعب في معركتي البقاء والتنمية، ونُقر كلنا بنجاح المواجهات المتعددة مع الارهاب الأسود والجريمة المنظمة في بادرة تدعو المصريين إلى الحرية اتساقا مع اطلاق الاستراتيجية الوطنىة لحقوق الانسان يعلن الرئيس الانسان الغاء حالة الطوارئ.
إلغاء قانون الطوارئ
وكان الرئيس السيسي، قد ألغى مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد فى قرار تاريخي، حيث قال:” يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إلغاء حالة الطوارئ.. النائب محمد عزمي: انتصار الجيش والشعب والشرطة في معركتي البقاء والتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.