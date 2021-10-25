النائبة صبورة السيد: قرار إلغاء حالة الطوارئ تعبير عن حالة الأمن والاستقرار

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أثنت النائبة صبورة السيد، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشان إلغاء قرار الرئيس السيسي مد حالة الطوارئ.
وأكدت النائبة صبورة السيد، أن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد يعتبر هي السابقة الاولى والفريدة من نوعها منذ عشرات السنوات، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدارة الملفات سواء في الداخل أو الخارج.
دوت الخليج
النائبة صبورة السيد: إلغاء مد حالة الطوارئ لحظة تاريخية
وأشارت النائبة صبورة السيد، إلى أن تلك اللحظة التاريخية جاءت عقب سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب من الدولة المصرية قيادة وشعبا، نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وبناء الجمهورية الجديدة.
وقالت النائبة صبورة السيد:" إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء تعبيرا عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد، ويؤكد أن مصر حققت أهدافها كاملة في القضاء على الإرهاب، وأصبحت بحق واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بفضل جهود قيادتها الحكيمة وقوانها المسلحة ورجال أمنها البواسل وبقوة شعبها العظيم.
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