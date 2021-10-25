/658079/نائب-بالشيوخ-قرار-الرئيس-وقف-حالة-الطوارئ-نقلة-نوعية-هامة-في-عهد-الجمهورية-الجديدة

ثمن المهندس عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، غالياً قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلنه مساء اليوم، بإلغاء حالة الطوارئ والتي أستمرت لسنوات عديدة، مهنئًا الشعب المصري العظيم بالقرار البهيج، مؤكداً أن هذا الإعلان الشجاع والواعي لهو خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري، كما أنه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الإستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد.

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نائب بالشيوخ: قرار الرئيس وقف حالة الطوارئ نقلة نوعية هامة في عهد الجمهورية الجديدة

وأكد «أبو السعود» في بيان صادر له اليوم، أن إلغاء حالة الطوارئ يعني أنتفاء الأسباب التي فرضتها، ومن أهمها الأعمال الإرهابية التي ضربت طول البلاد وعرضها، مشددًا أن قرار الرئيس السيسي بإلغائها يعني أن مصر أنتصرت في معركتها ضد الإرهاب الأسود ودحر الجماعات الإرهابية، وأنها على الأقل قد حاصرتهم وحجمت أنشطتهم بالضربات الاستباقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار دعوة للمستثمرين للإستثمار في مصر، والإستفادة من الفرص والحوافز التي وفرتها الحكومة والقوانين المصرية لهم، وأيضًا دعوة للسياح للحضور إلى مصر والاستمتاع بمزاياها السياحية المختلفة، مؤكدًا أن إلغاء حالة الطوارئ يزيل سببًا من أهم أسباب إحجام السياح الأجانب عن الحضور إلى مصر ويبطل أهم أسلحة أعداء مصر.

وأشاد النائب عمرو أبو السعود، بكلمات الرئيس الذي كتبها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال فيها: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والإستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأشار إلى أن كلمات الرئيس السيسي تؤكد من ناحية سعادته بهذا القرار، ومن ناحية أخرى تؤكد إنتهاء الأسباب التي جعلته يفرض حالة الطوارئ في كل أرجاء البلاد، وأن مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، متابعًا أن القرار بالغاء حالة الطوارئ علامة فارقة ونقطة تحول مفصلية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا أنه ينهي مرحلة من تاريخ الوطن، ليبدء مرحلة جديدة من عمره عرفها الرئيس في كلمته بأنها مرحلة بناء الجمهورية الجديدة.