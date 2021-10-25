/658080/شيماء-حلاوه-قرار-الرئيس-السيسي-بإلغاء-مد-حالة-الطوارئ-رسالة-قوية-للداخل-والخارج

ثمنت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدة أن هذا القرار بمثابة رسالة قوية عن مدى استقرار مصر الان و عن بداية مرحلة الجمهورية الجديدة بإذن الله تعالى.

دوت الخليج

شيماء حلاوه: قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ رسالة قوية للداخل والخارج

وأشارت حلاوه، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه بالرغم من إعلان حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية منذ سنوات طويلة إلا أن قرار إلغائه اليوم، يعتبر نتيجة للجهود المبذولة من قبل رجالنا في القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن حرص الرئيس السيسي المستمر لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والامان للشعب المصري، وتحقيق مشروعات و إنجازات تنموية فى جميع أنحاء مصر.

شيماء حلاوة تدعوا المواطنين بتقديم الدعم والثقة للرئيس عبد الفتاح السيسي

ودعت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، كافة المواطنين بتقديم الدعم والثقة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال البناء والتعمير والاستقرار، فضلا عن توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وأكدت البرلمانية، أن اصطفاف الشعب مع مؤسسات الوطن وتضحيات شهداءنا الأبطال هما أصحاب الفضل في رسم خريطة الجمهورية الجديدة المستقرة والبالغة أعلي درجات الأمن والأمان.